Las juntas de portavoces del Senado y de la Cámara de Diputados se reunen hoy, martes 27 de octubre, a partir de las 10:30 a.m., en la Sala Grau del Palacio Legislativo, en Lima, para desarrollar una conferencia de coordinación entre ambas cámaras del Congreso de la República.

La reunión fue convocada por disposición de Miguel Ángel Torres Morales, presidente del Senado y del Congreso de la República, en aplicación del literal a) del artículo 85 del Reglamento del Parlamento.

La convocatoria fue dirigida a los integrantes de las mesas directivas y a los portavoces de ambas cámaras, según informó el Congreso.

Congreso realizará conferencia y sesión conjunta de portavoces

De acuerdo con la citación oficial, la jornada comenzará con una conferencia entre las juntas de portavoces del Senado y de la Cámara de Diputados.

Una vez concluido este primer encuentro, se desarrollará una sesión conjunta de las juntas de portavoces, también en la Sala Grau del Palacio Legislativo.

El documento de convocatoria fue suscrito por Giovanni Forno, oficial mayor del Congreso de la República, quien formalizó la citación a los representantes parlamentarios.

¿Para qué sirven las conferencias entre el Senado y Diputados?

Según el Reglamento del Congreso, las conferencias son espacios de coordinación entre los integrantes de los órganos parlamentarios de ambas cámaras.

Estas reuniones tienen como finalidad abordar asuntos de interés del Estado, del Congreso de la República, de cada cámara y de sus respectivos órganos parlamentarios.

La normativa contempla conferencias de carácter obligatorio y facultativo, de acuerdo con los supuestos y procedimientos establecidos en los reglamentos correspondientes.