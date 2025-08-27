La Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso, presidida por el legislador Segundo Montalvo Cubas (Perú Libre), acordó convocar al ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes Espejo, para la segunda sesión ordinaria de dicho grupo de trabajo, programada para el martes 2 de setiembre a las 9:00 a.m.

De acuerdo con el oficio remitido desde la comisión, la citación tiene como finalidad que el titular del MEF exponga sobre la previsión y priorización de recursos en la Ley de Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2026, en concordancia con el mandato de destinar el 6 % del PBI al sector educación.

Este requerimiento busca atender las múltiples necesidades que enfrenta un sector considerado estratégico para el desarrollo del país.

El ministro también deberá referirse a las previsiones y prioridades presupuestales y financieras destinadas a cerrar la brecha de infraestructura educativa, calificada como urgente tras el sismo del 15 de junio, que dejó en condición inhabitable a varias instituciones escolares en los distritos de Comas, Carabayllo, Puente Piedra y Villa María del Triunfo, entre otros.

Además, se le ha solicitado informar sobre la implementación y ejecución de diversas normas vinculadas al sector educativo.

Entre las disposiciones sobre las que deberá informar el ministro de Economía se encuentra la Ley 31653, que introduce modificaciones a la Ley 30512, vinculada a los institutos y escuelas de educación superior, así como a la carrera pública de sus docentes. También la Ley 32171, que autoriza de manera excepcional el nombramiento de docentes contratados en universidades públicas, específicamente en las categorías de profesor auxiliar y profesor asociado.

Asimismo, el grupo de trabajo ha pedido precisiones respecto a la Ley 32390, que establece el nombramiento excepcional de maestros de educación básica que superen las dos etapas del concurso de ingreso a la carrera pública magisterial. A esto se suma la Ley 32411, que otorga un plazo extraordinario para la evaluación de los conceptos incorporados en la determinación del Beneficio Extraordinario Transitorio (BET).