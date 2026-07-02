El Congreso de la República promulgó la Ley 32679, que habilita la implementación de nuevas escalas salariales en distintas entidades del sector público durante el año fiscal 2026.

La medida comprende al personal sujeto al régimen laboral del Decreto Legislativo 728 de la Sunafil, el Poder Judicial, la Sunarp y Cofopri.

La norma establece que estas instituciones quedarán exceptuadas de las limitaciones previstas en los artículos 6 y 9 de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, con el fin de facilitar la ejecución de las mejoras remunerativas aprobadas previamente.

En el caso de Cofopri, también se autorizan modificaciones presupuestarias en el nivel funcional y programático para financiar dichos incrementos.

Además, la ley modifica las disposiciones relacionadas con el Incentivo Único–CAFAE destinado al personal de la Biblioteca Nacional del Perú comprendido en el régimen laboral del Decreto Legislativo 276. En ese marco, el Ministerio de Economía y Finanzas podrá aprobar, mediante resolución directoral, el monto y la escala de este beneficio durante 2026.

La disposición también exonera a la Biblioteca Nacional del Perú de determinadas restricciones presupuestarias y vinculadas a las transferencias al CAFAE.