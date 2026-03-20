El Parlamento decidió avanzar con la aprobación por insistencia de la norma que establece una pensión para maestros jubilados y cesantes, luego de que la iniciativa fuera observada previamente por el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Economía y Finanzas.
La decisión se tomó durante una sesión del Pleno realizada con presencia de los legisladores en el hemiciclo.
La votación cerró con 82 votos a favor, ningún voto en contra y tres abstenciones. Durante el proceso, los congresistas permanecieron en el recinto principal y algunos registraron el momento con sus dispositivos móviles, mientras que al conocerse el resultado varias bancadas reaccionaron con aplausos.
El alcance de la medida comprende a docentes de educación básica regular, alternativa, especial y técnico-productiva. Asimismo, incorpora a quienes pertenecen a los regímenes de los decretos ley 19990 y 20530, además de la Ley 29944 y a afiliados al sistema privado de pensiones.
En cuanto al monto, la pensión será equivalente a la Remuneración Íntegra Mensual correspondiente a la primera escala magisterial, con un valor aproximado de S/ 3.500,70.
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