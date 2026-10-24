Las juntas de portavoces del Senado y de la Cámara de Diputados se reunirán el martes 27 de octubre de 2026, desde las 10:30 a. m., en la Sala Grau del Palacio Legislativo, según informó el Congreso de la República.
La convocatoria fue remitida a los integrantes de las mesas directivas y a los portavoces de ambas cámaras, por disposición del presidente del Senado y del Congreso, al amparo del literal a) del artículo 85 del Reglamento del Congreso.
De acuerdo con la citación, suscrita por el oficial mayor del Parlamento, Giovanni Forno, primero se realizará una conferencia entre ambas juntas de portavoces.
Posteriormente, cuando se concluya la conferencia, se desarrollará una sesión conjunta en el mismo recinto legislativo.
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