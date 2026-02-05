La Contraloría General de la República remitió un oficio al Ministerio del Ambiente para requerir información sobre la contratación de Guadalupe Vela Ramírez, luego de la difusión de un reportaje televisivo que dio cuenta de reuniones previas en el Despacho Presidencial con José Jerí.

El documento está fechado el 04 de febrero de 2026 y fue dirigido al ministro del Ambiente, Miguel Angel Espichan Mariñas.

En el oficio se precisa que la revisión se realizará en el marco de las atribuciones de control vigentes y abarcará el periodo comprendido entre octubre de 2025 y enero de 2026.

Según lo indicado, el Órgano de Control Institucional dispuso la recopilación de información vinculada no solo a la contratación de Vela Ramírez, sino también a la de otras personas, bajo cualquier modalidad contractual. Para esta labor se designó a un equipo conformado por Neil Pezo Arévalo, como jefe, y Alcira Bazán Briones, como integrante.

La Contraloría solicitó al Ministerio del Ambiente otorgar las facilidades necesarias para el desarrollo de estas acciones, las cuales se sustentan en la Ley N.º 27785 y en las Normas Generales de Control Gubernamental.

El procedimiento, según se detalla, no constituye una auditoría, sino una etapa previa destinada a recabar información relevante sobre los hechos materia de análisis.