Ante los constantes reportes de demoras en la atención, la Contraloría General de la República ordenó un operativo de control simultáneo en oficinas del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) en distintas regiones del país.
La disposición, formalizada mediante un memorando, busca revisar posibles fallas en el servicio, especialmente en la entrega del Documento Nacional de Identidad (DNI).
El documento advierte que “esta situación resulta crítica dada la proximidad de las Elecciones Generales 2026, lo que exige una intervención inmediata para asegurar la correcta prestación del servicio”.
El control se ejecutará en 16 sedes regionales, entre ellas Piura, Trujillo, Tarapoto, Iquitos, Chimbote, Huancayo, Ayacucho, Arequipa, Cusco, Lima, Puno, Ica, Pucallpa, Huancavelica, Huánuco y Amazonas.
La intervención estará a cargo del Órgano de Control Institucional, mediante una visita de control para evaluar presuntas irregularidades y retrasos en la entrega de documentos.
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