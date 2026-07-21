La Contraloría General de la República puso en marcha servicios de recopilación de información en el Ministerio del Ambiente (Minam) y el Ministerio de Energía y Minas (Minem) tras la difusión de un reportaje de Cuarto Poder que reveló diversos gastos considerados superfluos en los primeros meses del gobierno del presidente José María Balcázar.

En el caso del Minem, las acciones de control abarcarán las contrataciones de bienes y servicios efectuadas con motivo del aniversario institucional 2026, además de otras actividades relacionadas.

Por su parte, en el Minam la revisión estará enfocada en las adquisiciones de kits e implementos destinados al manejo y control del estrés y la ansiedad.

La investigación periodística señaló que el Ministerio de Energía y Minas destinó cerca de S/100 mil para la celebración de su 57.° aniversario, incluyendo servicios de coffee break, una gincana institucional, camisetas con el logotipo de la entidad y un almuerzo de integración.

También indicó que el Minam compró desayunos por su aniversario y adquirió kits antiestrés y de relajación, conformados por almohadillas de semillas aromáticas, por más de S/7.700.

El reportaje también informó sobre desembolsos en el Despacho Presidencial para servicios de coffee break, bebidas gaseosas y talleres.