La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema revisará el recurso de apelación presentado por la expresidenta Dina Boluarte para cuestionar la decisión judicial que desestimó su pedido de anular la denuncia constitucional presentada por la Fiscalía de la Nación ante el Congreso.

El caso está relacionado con la desactivación del equipo especial de la Policía Nacional que brindaba apoyo al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP).

El tribunal declaró “bien concedido” el recurso presentado por la defensa de la exmandataria contra la resolución emitida el 2 de junio del 2025 por el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley. En ese fallo se declaró “infundada” la tutela de derechos presentada el 25 de enero del 2025, con la que se buscaba anular disposiciones fiscales y actos de investigación realizados de manera reservada durante la indagación.

La apelación sostiene que hubo una interpretación indebida del artículo 324, numeral 2, del Código Procesal Penal respecto al carácter secreto de algunos actos de investigación.

También se argumenta una presunta vulneración al derecho de defensa y al principio de igualdad de armas, por lo que se solicita excluir determinadas actuaciones del Ministerio Público y emitir un nuevo pronunciamiento sobre la investigación preliminar por presuntos delitos de encubrimiento personal agravado y otros.

En los próximos días se deberá programar una audiencia virtual con las partes involucradas, tras lo cual el tribunal emitirá una decisión final sobre la solicitud planteada por la defensa de la exjefa de Estado.