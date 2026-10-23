La presión generada por su nombramiento llevó a María del Carmen Barragán a dejar el cargo de asesora 3 de EsSalud, según afirmó su hermano, el senador Daniel Barragán.

“Ella me ha comentado a mí, que por la presión que tenía y para no romper la relación que yo tengo aquí en el Congreso de la República, ella iba a renunciar”, declaró a Canal N.

Barragán dijo que le apena su salida y destacó la experiencia de su hermana en la administración pública y el sector Salud.

El senador rechazó las sospechas de un posible intercambio de favores, luego de que la designación coincidiera con la votación de las facultades legislativas en la que integrantes de Obras respaldaron la propuesta.

“Ahora, hablando sobre la pertinencia, lamentablemente hay una coincidencia, ¿no? En que yo tomo una decisión en bien del país y justamente viene su nombramiento y vienen las suspicacias por parte de diferentes lugares o de diferentes espacios donde piensan que ha sido un intercambio de favores”, manifestó.