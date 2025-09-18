A través de un oficio, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, pidió a la Corte Suprema del Poder Judicial que declare la ilegalidad del partido político Fuerza Popular por cometer actos “antidemocráticos”.

NOTICIA EN DESARROLLO...

#LoÚltimo



