Durante la audiencia de este viernes 26 de setiembre, la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, sostuvo que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) excedió sus funciones al ordenar su retiro del cargo y la reposición de Patricia Benavides, afirmando que esta decisión contraviene la Constitución.

Como se sabe, en la audiencia el Poder Judicial evaluó el recurso de amparo presentado por Delia Espinoza, con el que busca anular la resolución de la JNJ .

Delia Espinoza explicó, e l artículo 158 establece que solo la Junta de Fiscales Supremos tiene la competencia para elegir al fiscal de la Nación.

“(Yo) Me debo al colegiado máximo (...) La JNJ solo elige hasta (fiscales) supremos pero no al fiscal de la Nación (...) Si yo entregaba el cargo estaría infringiendo la norma”, indicó este viernes Delia Espinoza en la audiencia que se realizó de manera virtual.

Afirmó que fue puesta en una “trampa jurídica”, ya que acatar la orden de la JNJ implicaba exponerse a una denuncia del Congreso por infracción constitucional, mientras que desobedecerla derivó en una acusación por desacato. A su juicio, cualquiera de las dos opciones representaba un riesgo legal.

“Por eso hablo de una trampa en el sentido jurídico, dirigida a mi persona (...) Yo solo obedecí a la Constitución (...) Yo no me he elegido sola como fiscal de la Nación, a mi me ha elegido, luego de una selección democrática, la Junta de Fiscales Supremos, por lo tanto”, anotó.

La exfiscal también denunció inconsistencias en el procedimiento de la JNJ respecto al caso de Patricia Benavides. Indicó que la exfiscal estaba formalmente destituida al 16 de junio de 2024, pero recién el 23 de junio se modificó su estatus a “suspendida” y la notificación oficial al Ministerio Público se dio mucho después, el 31 de julio, lo cual calificó como una irregularidad.

Además, acusó a la JNJ de intentar coaccionarla para que entregue el cargo, advirtiendo incluso el uso de la fuerza. Señaló que la notificación fue dirigida a ella y no a la Junta de Fiscales Supremos, lo que considera una vulneración de la autonomía del Ministerio Público.

Delia Espinoza solicitó al Poder Judicial que declare fundada su demanda de amparo contra la JNJ, argumentando que la resolución que buscaba restituir a Benavides en el cargo es inconstitucional e inejecutable.

Cabe recordar que Delia Espinoza fue suspendida el 19 de setiembre en el marco del proceso disciplinario que la JNJ le sigue por no ejecutar la reposición de Benavides en el cargo de fiscal de la Nación.