El Poder Judicial dispuso 12 meses de prisión preventiva para ocho militares implicados en una investigación por la muerte de cinco personas civiles, ocurrida luego de ser interceptadas en la carretera Colcabamba-Ayacucho el pasado 25 de abril.
A los efectivos también se les atribuye participación en la presunta tentativa de homicidio calificado contra tres ciudadanos que habrían sobrevivido al hecho.
La medida fue adoptada tras una extensa audiencia que se prolongó por cerca de 24 horas, según informó el Ministerio Público.
Durante la sesión, la Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos de Junín, encabezada por el fiscal provincial Johel Chamorro, solicitó inicialmente 18 meses de prisión preventiva para los investigados, aunque el juzgado finalmente resolvió imponer un plazo menor.
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