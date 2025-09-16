La presidenta Dina Boluarte afirmó que su gobierno trabaja para dejar un país distinto al que recibió, priorizando soluciones a los problemas estructurales que afectan a la población. “Este gobierno es palabra dada, obra entregada”, expresó durante su discurso.

Durante la entrega de una infraestructura en la zona de Huaycoloro, destacó la importancia de reactivar proyectos paralizados y garantizar la continuidad de las obras públicas.

default

Boluarte exhortó a las autoridades a dejar de lado el “cálculo político” y plantear una estrategia de desarrollo que trascienda los intereses coyunturales. Señaló que no es posible cambiar la realidad nacional sin planificación sostenida.