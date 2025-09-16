La presidenta Dina Boluarte afirmó que su gobierno trabaja para dejar un país distinto al que recibió, priorizando soluciones a los problemas estructurales que afectan a la población. “Este gobierno es palabra dada, obra entregada”, expresó durante su discurso.
Durante la entrega de una infraestructura en la zona de Huaycoloro, destacó la importancia de reactivar proyectos paralizados y garantizar la continuidad de las obras públicas.
Boluarte exhortó a las autoridades a dejar de lado el “cálculo político” y plantear una estrategia de desarrollo que trascienda los intereses coyunturales. Señaló que no es posible cambiar la realidad nacional sin planificación sostenida.
Te puede interesar
- JNJ realizará este viernes audiencia para evaluar suspensión de Delia Espinoza
- Juan José Santiváñez reconoce reunión con esposa de “El Diablo” cuando era ministro
- Caso Cócteles: PJ dispuso que Keiko Fujimori afronte sin ninguna restricción proceso penal
- Wilfredo Oscorima asegura que la presidenta Dina Boluarte “sabe lo que hace” sobre el retiro de fondos de AFP
- Caso “Los Intocables Ediles”: Fiscalía solicita 36 meses de prisión preventiva contra exalcalde Elías Cuba