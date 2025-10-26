La jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Carmen Velarde, descartó que la expresidenta Dina Boluarte pueda regresar a su plaza en la entidad debido a que renunció en abril de 2022.

“Eso no depende de mí, el Reniec tiene procedimientos de recursos humanos. Sin embargo, creo que esa posibilidad por el momento no va porque yo recuerdo que la señora Boluarte renunció al Reniec”, indicó a Canal N.

“Ella presenta su renuncia, le fue aceptada, entonces no hay ningún vínculo que tenga con el Reniec”, agregó Velarde. En esa línea, señaló que “si pretendiese hacer un juicio de reposición, tenemos una carta de renuncia que ella presenta libremente y que fue aceptada”.

Días atrás, la exmandataria obtuvo un fallo judicial que le permitirá cobrar S/213 174.63 por beneficios sociales del Reniec.

TE PUEDE INTERESAR