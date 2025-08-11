El Poder Judicial ordenó congelar el pago de S/239 mil que iba a recibir la presidenta Dina Boluarte, tras ganar una demanda laboral contra el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), según reveló Panorama.

El pasado 30 de abril, el Sexto Juzgado Especializado de Trabajo Permanente ordenó que no se haga efectivo el pago a favor de la jefa de Estado hasta que se resuelva la casación presentada por el Reniec, informó el dominical.

“El pago no deberá efectivizarse hasta que se resuelva la casación bajo responsabilidad funcional”, indicó el documento judicial, que también señala que se trata de una última instancia.

Boluarte interpuso en 2020 una demanda laboral contra el Reniec por un monto de S/428 mil, en la que reclamaba conceptos como refrigerio, transporte, aguinaldo, uniforme, bono de cierre de pliego y canasta navideña.

El abogado laboralista Javier Dolorier Torres calificó como irregular el pago de beneficios sindicales a “una trabajadora que nunca perteneció a un sindicato”.

En mayo del año 2022, una sentencia del Poder Judicial declaró fundada en parte la demanda de Dina Boluarte y ordenó al Reniec pagarle S/239 mil, es decir, casi la mitad del monto inicialmente reclamado.

De acuerdo Panorama, a inicios de 2024 se realizó una reunión en la sede del Reniec en la que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) habría insistido en que se priorice el pago a la presidenta, conforme lo establecía la sentencia del Poder Judicial.

Ya en su calidad de jefa de Estado, Dina Boluarte solicitó al Poder Judicial la “ejecución anticipada de su sentencia”. Esta solicitud contó con el respaldo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que se mostró de acuerdo con el petitorio.

Como respuesta, el Reniec indicó que existía una extensa lista de personas con prioridad en el pago antes que la mandataria.

Un oficio del 29 de abril de 2024, firmado por Jorge Rivera —presidente del Comité Multisectorial del Ministerio de Economía y Finanzas—, reveló que, supuestamente por error, se había incluido el pago a Dina Boluarte en un “listado priorizado”.

En ese documento, el Ministerio de Economía y Finanzas comunicó al Reniec “la exclusión de un expediente judicial para la elaboración del listado de pagos”, siendo dicho expediente el correspondiente a Boluarte.

“Se ha advertido que el Expediente N° 09602-2020-0-1801 (correspondiente a la demanda laboral de Dina Boluarte) (...) no se encuentra en el ámbito de aplicación del proceso de priorización de sentencias judiciales”, se lee en el oficio.