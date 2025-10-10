En el Perú, la moción de vacancia presidencial es un mecanismo constitucional mediante el cual el Congreso de la República puede declarar la permanente incapacidad moral o física del presidente y, por tanto, su salida del cargo. El proceso se regula en el artículo 89-A del Reglamento del Congreso y consta de tres etapas principales:

Presentación. Se formula mediante una moción de orden del día, firmada por al menos el 20 % de congresistas (es decir, 26 de los 130 parlamentarios). Esta solicitud debe detallar las causas que sustenten el pedido de vacancia. Admisión. Para ser admitida a debate, la moción requiere el voto de por lo menos el 40 % de congresistas hábiles, equivalente a 52 votos. Una vez aprobada, se fija fecha y hora para la sesión de defensa del mandatario. Votación. La vacancia se aprueba solo si logra una votación calificada de al menos 87 votos, equivalente a los dos tercios del número legal de congresistas.

Contexto actual

El Congreso debatirá las cuatro mociones de vacancia presentadas contra la presidenta Dina Boluarte, bajo la causal de “permanente incapacidad moral”. Las solicitudes fueron impulsadas por diversas bancadas luego del ataque armado contra la agrupación musical Agua Marina, ocurrido en Chorrillos, que dejó cinco heridos y reavivó las críticas al Gobierno por la inseguridad ciudadana.

Durante la sesión previa, varios legisladores, como Patricia Chirinos (Avanza País) y Diego Bazán (Renovación Popular), solicitaron acelerar la votación, argumentando que el país enfrenta una crisis de liderazgo y seguridad. El Pleno del Congreso fue convocado para este jueves 9 de octubre a las 9:00 p. m. con el fin de votar la admisión de las mociones.

Si alguna de ellas es aprobada, se fijará una nueva fecha para que la mandataria ejerza su defensa y el Parlamento decida si la destituye del cargo o rechaza la vacancia.

