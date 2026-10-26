El inicio de la gestión del nuevo Congreso bicameral ha estado marcado por diversos viajes internacionales de diputados y senadores a destinos como China, México, Tanzania y Estados Unidos, entre otros países.

Según documentos revisados por el programa “Punto Final”, los legisladores tramitaron licencias para participar en seminarios, cumbres tecnológicas, encuentros religiosos y reuniones multilaterales, mientras en el Parlamento avanzaba el debate de iniciativas legislativas y de las facultades solicitadas por el Ejecutivo.

Entre los desplazamientos registrados figuran los del senador Jaime Delgado, quien asistió a un seminario sobre defensa del consumidor en Brasil, y Alfonso López Chau, participante en una cumbre de ciberseguridad en México. También se reportaron viajes del senador Daniel Barragán a Estados Unidos y Tanzania, así como la participación de Milagros Jáuregui en un encuentro sobre políticas públicas y familia en Chile. En la Cámara de Diputados, Christian Aranda acumuló licencias que le permitieron ausentarse de cinco sesiones plenarias entre agosto y septiembre.

China fue uno de los principales destinos de los parlamentarios. Al menos 15 legisladores de distintas bancadas integraron una delegación que viajó del 11 al 21 de octubre por invitación de la embajada china, con los gastos cubiertos, para abordar temas relacionados con la Asamblea Popular Nacional y la seguridad pública. La comitiva estuvo encabezada por la segunda vicepresidenta del Senado, Nilza Chacón, e incluyó a Mirtha Vásquez, Rossana Alayza, Gustavo Segura y Diego Bazán. Durante la visita, algunos congresistas también sostuvieron reuniones con representantes de la empresa minera Chinalco.

Por separado, la primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Analí Márquez, viajó a China del 8 al 18 de octubre para participar en un encuentro de jóvenes líderes políticos organizado por el Comité Central del Partido Comunista Chino.

Durante su estadía, manifestó su interés en promover la cooperación para incorporar tecnologías de canalización de agua, detección del cáncer y comercio electrónico en el Perú. Sus declaraciones generaron cuestionamientos sobre el alcance de las funciones parlamentarias en este tipo de gestiones, en un contexto en el que los viajes al extranjero y las ausencias durante las sesiones y la semana de representación mantienen abierto el debate sobre las prioridades del Congreso.

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