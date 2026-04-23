La Fuerza Aérea del Perú informó que este miércoles llegaron a la Base Aérea Las Palmas, en Surco, dos aviones F-16 del Viper Demo Team de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

Según el comunicado oficial, la visita forma parte de los compromisos de cooperación internacional y de la participación de la delegación estadounidense en el XVIII Festival Aéreo BALP Lima 2026, programado para el sábado 25 y domingo 26 de abril.

Además, entre el 22 y el 24 de abril, las aeronaves realizarán vuelos de entrenamiento en los alrededores de la Base Aérea Las Palmas.

La FAP también señaló que el ingreso al evento será libre para el público, con exhibición estática de aeronaves y demostraciones aéreas, incluyendo la Escuadrilla Bicolor, el Viper Demo Team y los paracaidistas “Caballeros Azules”.

Te puede interesar: