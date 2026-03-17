El Ejecutivo designó a Edith Pariona Valer como nueva ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en reemplazo de Hary Yzarra Trelles, en el marco de la recomposición del gabinete.
Antes de asumir el cargo, Pariona Valer se desempeñaba como directora ejecutiva de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias del Ministerio de Salud, desde donde desarrolló funciones vinculadas a la atención y articulación de servicios sanitarios.
Su incorporación se oficializa durante la ceremonia en Palacio de Gobierno, donde el presidente José María Balcázar Zelada toma juramento a los nuevos ministros, en un contexto de recomposición del equipo ministerial.
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