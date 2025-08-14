El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, anunció este miércoles que la presidenta Dina Boluarte realizará un viaje esta semana a Santa Rosa de Loreto, en el contexto del conflicto diplomático que se mantiene con el Gobierno de Colombia.

“Esta semana se está programando, como lo ha mencionado el ministro de Defensa, una segunda campaña en la que la señora presidenta va a liderar esta nueva actividad y en la que estamos respondiendo de manera frontal ante los problemas sociales y ante los retos y desafíos que tenemos en la comunidad”, declaró a RPP tras el fin de la sesión de Consejo de Ministros.

Durante la conferencia de prensa, Arana no especificó la fecha exacta del viaje, pero recordó que un grupo de ministros, entre ellos él incluido, ya se desplazó a esa localidad para dialogar con la población y atender sus necesidades.

Santa Rosa, distrito situado en la isla Chinería de la región Loreto, se ha transformado en el epicentro del conflicto diplomático entre Perú y Colombia, tras las declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro el pasado martes 5 de agosto, quien acusó a Perú de haber “copado” territorio colombiano en la Amazonía.

“El Gobierno del Perú ha copado un territorio que es de Colombia y ha violado el Protocolo de Rio de Janeiro que le puso fin (al conflicto limítrofe). El tratado de Rio de Janeiro estableció que la frontera es la línea más profunda del río Amazonas y que cualquier desavenencia, se resolverá entre las partes”, manifestó Petro en X.

En respuesta, la Cancillería peruana manifestó su “más firme y enérgica protesta” ante las declaraciones realizadas por el presidente colombiano.

Fiscalía investiga a topógrafos extranjeros por presunto atentado contra la soberanía en Santa Rosa

La Fiscalía Provincial Penal de Mariscal Ramón Castilla abrió una investigación preliminar contra los ciudadanos extranjeros Carlos Sánchez y John Amia, así como contra quienes resulten responsables, por el presunto delito de atentado contra la soberanía nacional.

Según el fiscal adjunto provincial Rodolfo Sifuentes Vargas, los implicados habrían efectuado estudios topográficos en la parte sur de la isla Santa Rosa, en Loreto.

Los topógrafos fueron detenidos y trasladados a la comisaría de Santa Rosa por supuestamente intentar determinar la ubicación del territorio peruano como parte del territorio colombiano. La investigación busca esclarecer los motivos y alcances de sus actividades en la zona.

Entre las diligencias ordenadas se encuentran la inspección técnico policial del lugar, el registro de videos de los implicados y de los efectivos que realizaron la detención, así como la recopilación de sus declaraciones. Además, se solicitó información a la Superintendencia de Migraciones sobre su ingreso al país.

