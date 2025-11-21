Un proyecto de ley llegó al Congreso de la República por iniciativa del Poder Ejecutivo, que pide facultades legislativas por 60 días para abordar seguridad ciudadana y crimen organizado, impulsar un crecimiento económico responsable y fortalecer las instituciones.

“Acabamos de presentar el PL de delegación de facultades para legislar principalmente en seguridad ciudadana, lo cual va a complementar las acciones que se vienen ejecutando en la guerra contra la delincuencia. Pedimos al Congreso su pronto debate y votación”, escribió el presidente de la República, José Jerí, a través de su cuenta oficial de X.

Con fecha 20 de noviembre, el documento fue remitido al primer vicepresidente del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro.

“Mucho estimaremos que se sirva disponer su trámite con el carácter de muy urgente, según lo establecido por el artículo 1050 de la Constitución Política del Perú”, se lee.