El presidente de la República, José Jerí Oré, encabezó una reunión con la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, y el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, con el propósito de reforzar la estabilidad económica y la confianza en el Perú.

El encuentro, realizado en Palacio de Gobierno, tuvo como eje principal la coordinación de acciones conjuntas entre el Ejecutivo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el BCR para mantener la solidez macroeconómica del país y promover un crecimiento sostenido.

A través de la cuenta oficial de la Presidencia del Perú en la red social X, se informó que el objetivo de la reunión fue “reafirmar el compromiso del Gobierno con la estabilidad económica, la responsabilidad fiscal y la confianza en el país”.

En ese sentido, las autoridades coincidieron en la importancia de mantener una gestión responsable y transparente frente a los desafíos económicos actuales.

Durante el encuentro, se delineó además un plan de trabajo orientado a fortalecer la inversión pública y privada, generar empleo y consolidar un entorno favorable para el desarrollo nacional.

Según el pronunciamiento oficial, el Ejecutivo “continuará trabajando con visión y seriedad para impulsar la inversión, el empleo y el crecimiento sostenido que los peruanos merecen”.

