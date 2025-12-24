Tras culminar el plazo para la presentación de solicitudes de inscripción de planchas presidenciales ante el Jurado Nacional de Elecciones, que venció este martes 23, un total de 34 partidos políticos lograron completar el trámite dentro del tiempo establecido.

La entrega de los expedientes marca el inicio del proceso formal, pero no garantiza la inscripción automática de las fórmulas.

Desde el organismo electoral se precisó que las solicitudes pasarán por una fase de calificación, observación y eventual subsanación, de acuerdo con el cronograma vigente. Este procedimiento permitirá verificar si las candidaturas cumplen con los requisitos exigidos por la normativa electoral.

Partidos que presentaron o formalizaron sus planchas:

César Acuña (Alianza para el Progreso) Keiko Fujimori (Fuerza Popular) Rosario Fernández (Un camino diferente) Alex Gonzales (Partido Demócrata Verde) Rafael López Aliaga (Renovación Popular) Roberto Chiabra (Alianza Unidad Nacional) Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno) José Williams (Avanza País) José Luna Gálvez (Podemos Perú) Alfonso López Chau (Ahora Nación) Rafael Belaunde (Libertad Popular) Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú) Carlos Espá (Sí Creo) Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) Antonio Ortiz (Salvemos al Perú) Ronald Atencio (Venceremos) Carlos Álvarez (País para todos) Francisco Diez Canseco (Perú Acción) Wolfgang Grozo Costa (Integridad Democrática) Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras) Carlos Jaico (Perú Moderno) Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano) Yonhy Lescano (Cooperación Popular) Armando Massé (Partido Democrático Federal) Fernando Olivera Vega (Frente de la Esperanza 2021) Charlie Carrasco(Partido Demócrata Unido Perú) George Forsyth (Somos Perú) Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad) Mario Vizcarra (Perú Primero) Vladimir Cerrón (Perú Libre) Paul Jaimes (Progresemos) Mesías Guevara (Partido Morado) Walter Chirinos (Partido Regionalista de Integración Nacional) Napoleón Becerra (Partido de los Trabajadores y Emprendedores)