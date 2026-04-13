Los primeros datos a boca de urna difundidos por Datum Internacional para América Televisión indican que Fuerza Popular se posiciona como la principal fuerza en la elección al Senado, además de liderar en la contienda presidencial.

De acuerdo con esta proyección, la agrupación obtiene 22 escaños, colocándose por encima de sus competidores en la composición del Legislativo.

En segundo lugar aparece Renovación Popular, que alcanzaría 11 senadores. En tanto, Juntos por el Perú también lograría 11 curules, manteniéndose entre las principales bancadas.

Por su parte, el partido Buen Gobierno obtendría 8 escaños, completando así el panorama preliminar del Senado según los resultados difundidos en esta etapa inicial del proceso electoral.