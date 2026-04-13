La composición preliminar de la Cámara de Diputados ya comienza a perfilarse tras la difusión del boca de urna de Datum Internacional, que muestra una ventaja de Fuerza Popular frente a otras agrupaciones políticas.

Según esta estimación, dicho partido alcanzaría 41 escaños, posicionándose como la principal fuerza en el Legislativo dentro de esta cámara.

En segundo lugar aparece Juntos por el Perú con 22 curules, seguido por Renovación Popular con 20. Más atrás se ubica el Partido del Buen Gobierno con 19 escaños.

El bloque lo completan Obras con 18 representantes y Ahora Nación con 10, configurando así el escenario inicial de la Cámara de Diputados tras los primeros resultados difundidos.