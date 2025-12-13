El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anuló las elecciones primarias de Acción Popular (AP) para los comicios generales de 2026, por “vicios sustanciales” que vulneran la democracia interna y el debido proceso.

En la resolución N.° 0745-2025-JNE, se detectó falta de coincidencia entre los delegados ganadores declarados por el Comité Nacional Electoral de AP y la lista de la ONPE, en las primarias del 30 de noviembre en circunscripciones como Áncash, Cajamarca, Cusco y Lima. Esto afectó el 100% de las mesas, incluyendo ciudadanos no elegidos, lo que compromete la legitimidad del proceso.

El JNE enfatizó que la democracia interna es un principio fundacional, exigiendo reglas transparentes y participativas conforme a normas constitucionales y el RNAT. La decisión, adoptada por mayoría (Roberto Burneo, Willy Ramírez y Rubén Torres), rechaza impugnar por improcedencia (Martha Maisch y Aaron Oyarce).

Se precisa que no se podrán convocar nuev as primarias, ya que violaría hitos clave del calendario electoral, como el 7 de diciembre para elecciones por delegados y el 15 para proclamar resultados.

La impugnación fue presentada por el presidente de AP, Julio Chávez, quien denunció fraude en las elecciones del 7 de diciembre, donde Alfredo Barnechea ganó la presidencia con Armando Villanueva y Tania Abad como vicepresidenciales.

Chávez acusó “delegados truchos”, pese a que la ONPE había validado los resultados inicialmente. El JNE confirmó inconsistencias en el registro de delegados, excluyendo electos e incluyendo no autorizados, pese a rechazos previos de irregularidades por la ONPE.