La empresa NUCTECH Perú SAC relacionada con Zhihua Yang logró adjudicarse su primer contrato con el Estado, específicamente con el Despacho Presidencial, en medio de cuestionamientos por reuniones previas y vínculos empresariales.

De acuerdo al dominical de Cuarto Poder, la empresa china dedicada al rubro de inspecciones y seguridad obtuvo una orden de servicio por más de 35 mil soles para el mantenimiento de equipos de seguridad, como máquinas de rayos X y detectores de metales en Palacio de Gobierno. La orden fue emitida el 16 de diciembre de 2025 y dirigida directamente al despacho del presidente José Jerí.

Según el reportaje, la empresa lleva inscrita como proveedora del Estado desde el 2023 y desde entonces no tuvo oportunidad. Sin embargo, su suerte cambió con la llegada de José Jerí, quien permanece en el cargo desde hace más de 100 días.

Se reveló que la empresa Cayman SAC es representante exclusiva de Nuctech en Perú. Lo cuestionable es que Cayman funciona en el mismo edificio de propiedad de Zhihua Yang, conocido como “el chino Johnny”, donde José Jerí frecuentó un chifa.

Sumado a ello, Shui Qin, socio fundador de Nuctech en el país y su representante desde el 2015, registró al menos tres visitas al Palacio de Gobierno. La primera ocurrió el 19 de diciembre de 2025, cuando ingresó desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Ese mismo día, volvió a Palacio y permaneció entre las 2 y 4 de la tarde. Un día después, el 20 de diciembre, regresó nuevamente a la sede del Ejecutivo.

Las visitas se produjeron pocos días después de la emisión de la orden de servicio, lo que ha despertado cuestionamientos sobre la transparencia del proceso.

Ante estas faltas, José Jerí ha negado cualquier acto ilícito y defendió sus reuniones con los empresarios chinos. Asimismo, aseguró en reiteradas oportunidades que no hay favorecimientos y que todo proceso se realiza dentro del marco legal.