El Poder Judicial dispuso ampliar por 18 meses el plazo de la investigación preparatoria contra Lilia Paredes (esposa del expresidente Pedro Castillo), quien permanece en México bajo asilo, y otros investigados por el denominado caso Anguía.

La decisión judicial alcanza a los hermanos de Paredes; Yenifer, Walter y David Paredes, al exalcalde del distrito cajamarquino de Anguía, José Medina. Los presuntos implicados serían parte de una presunta organización criminal que habría operado en la Municipalidad Distrital de Anguía, en Cajamarca, y que es investigada por los delitos de lavado de activos y otros, en agravio del Estado.

Según la tesis, la juez Lorena Sandoval declaró fundado “en parte” el requerimiento del Ministerio Público para ampliar esta investigación preparatoria por 18 meses, el cual rige a partir de la fecha de vencimiento del plazo inicial de 36 meses que se decretó. En ese sentido, del 19 de agosto de 2025 al 19 de enero de 2027, el Ministerio Público deberá emitir la disposición que corresponda.

De acuerdo a la entidad judicial, esta prórroga es idónea, necesaria y proporcional al considerar que se han presentado situaciones que han llevado a una investigación de dificultad. La ampliación del plazo permitirá continuar con el análisis de información financiera, declaraciones y otras diligencias consideradas clave para el caso.

Como se conoce, la investigación implica a licitaciones públicas fraudulentas que habrían tenido como ámbito de acción los departamentos de Lima, Cajamarca y Amazonas, favoreciendo a empresas de fachada con la buena pro en obras públicas.