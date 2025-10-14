El presidente de la República, José Jerí, anunció que hoy, a las 4:30 p. m., tomará juramento a los nuevos integrantes de su gabinete ministerial.

Mira aquí el minuto a minuto

16:00 p. m. – Presidencia anuncia un Gabinete “de amplia base y reconciliación nacional”

La Secretaría de Prensa del Despacho Presidencial informó que esta tarde se realizará la juramentación del primer Consejo de Ministros del presidente José Jerí.

15:00 p. m. – Ernesto Álvarez pidió autorización al PPC para presidir el Consejo de Ministros

El expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Álvarez Miranda, solicitó permiso al Partido Popular Cristiano (PPC) para aceptar la designación como presidente del Consejo de Ministros.

Así lo confirmó a RPP el secretario general del partido, Javier Bedoya, quien precisó que la solicitud será evaluada por la dirigencia en las próximas horas.

14:40 p. m. – José Jerí anuncia que juramentará al nuevo Gabinete “en las próximas horas”

El presidente anunció este martes 14 de octubre que en las próximas horas tomará juramento al nuevo Consejo de Ministros, tras cuatro días de expectativa y negociaciones sobre la conformación de su equipo ministerial.