El fiscal provincial José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato, presentó una acusación formal ante el Poder Judicial contra el empresario Gonzalo Monteverde, seis personas naturales adicionales y 21 personas jurídicas por el presunto delito de lavado de activos, en la modalidad de conversión y transferencia agravada por pertenencia a organización criminal.

El requerimiento fiscal, que supera los 3,700 folios, solicita una pena de 33 años de prisión para Monteverde, a quien se le atribuye el rol de operador financiero de Odebrecht en el Perú.

La acusación sostiene que habría generado flujos de dinero ilícito destinados al Departamento de Operaciones Estructuradas de la constructora brasileña y al manejo de efectivo dentro del país.

La Fiscalía también incluyó a otras personas naturales, entre ellas María Isabel Carmona, Sara Andrade y Karla Ganoza, con penas solicitadas que van desde los 13 hasta los 33 años de cárcel. Asimismo, se pidió la disolución de 21 empresas que habrían sido utilizadas para canalizar fondos ilegales, como Construmaq SAC, Inversiones El Santuario SAC e Isagon SAC.

