Tras una ceremonia realizada este martes en Palacio de Gobierno, el presidente José María Balcázar tomó juramento a Luis Enrique Arroyo Sánchez como nuevo titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, en reemplazo de Denisse Miralles.
Hasta antes de su designación, Arroyo se desempeñaba como ministro de Defensa, y ahora liderará el gabinete ministerial, el cual deberá presentarse ante el Congreso para solicitar el voto de confianza.
El nuevo jefe del gabinete es general de División en retiro del Ejército del Perú y pertenece a la promoción 1981 “Héroes de Tacna y Arica”, al igual que su antecesor César Díaz Peche. Durante su trayectoria militar, estuvo al mando de la Tercera División del Ejército en Arequipa y de la Quinta División en Iquitos, además de cumplir funciones en el VRAEM.
En el ámbito académico, dirigió la Escuela Superior de Guerra del Ejército, donde estuvo vinculado a la formación de oficiales superiores.
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