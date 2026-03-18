María Cuadros Espinoza juró este martes como la nueva ministra de Educación en una ceremonia presidida por el presidente José María Balcázar en Palacio de Gobierno. Su incorporación forma parte de la reciente reestructuración del Consejo de Ministros.

Cuadros Espinoza reemplaza a Erfurt Manuel Castillo Vera, quien se desempeñaba en el cargo desde el 24 de febrero.

María Cuadros Espinoza, ministra de Educación. Foto: Presidencia

La nueva titular tiene experiencia en la administración pública, habiendo sido viceministra de Gestión Pedagógica hasta enero de 2026. Durante ese periodo, estuvo a cargo de la Dirección General de Desarrollo Docente, donde impulsó políticas orientadas a la mejora de la formación del personal educativo.

Además, Cuadros Espinoza asumió en diciembre de 2025 funciones de dirección en programas nacionales como PMESUT y PMESTP, enfocados en elevar la calidad de la educación superior universitaria y técnico-productiva a nivel nacional.