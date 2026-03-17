Durante una ceremonia en Palacio de Gobierno, el presidente José María Balcázar tomó juramento a los integrantes de su nuevo gabinete ministerial, en el que Rodolfo Acuña fue incorporado como titular del Ministerio de Economía y Finanzas, en reemplazo de Gerardo López.

El nuevo ministro llega al cargo luego de haberse desempeñado como viceministro de Hacienda desde julio de 2025, función que ejercía antes de su reciente designación en el sector Economía.

En cuanto a su trayectoria, Acuña es economista con experiencia en gestión pública, con especialización en áreas como presupuesto, planeamiento, modernización del Estado, inversiones y cooperación internacional. Dentro del Ministerio de Economía y Finanzas, ocupó el cargo de director general de Presupuesto Público entre 2011 y 2017.

Además, ha trabajado en distintas entidades del Estado como jefe de oficinas de planeamiento y presupuesto, así como secretario general en los ministerios del Interior y de Defensa, donde también fue viceministro.