La amenaza contra una periodista de Willax Tv por parte de la congresista Kira Alcarraz (Podemos Perú), será evaluada hoy por la Comisión de Ética del Congreso.

La denuncia de oficio “por presunta falta ética” de dicho grupo legislativo en contra de la parlamentaria, será analizada en primer termino en la sesión que se desarrollará a partir de las 16:00 horas.

INTIMIDACIÓN

Como se recuerda, hace unos días la legisladora de Podemos Perú amenazó con “estampar” en la pared a la periodista Marycielo Del Castillo que la interrogó sobre la presunta contratación irregular en su despacho congresal de la pareja sentimental de su hijo.

Durante el incidente Alcarraz incluso señaló que la periodista “sigue viva”, porque ella no se encontraba alterada.

Este altercado será analizado por los integrantes de la Comisión de Ética del Parlamento, de la que coincidentemente forma parte la legisladora de Podemos Perú.

Tras esta intimidación, la congresista Auristela Obando (Fuerza Popular), integrante de la comisión de Ética, señaló que si la amenaza a la periodista acarrea una sanción contra Alcarraz, esta será aplicada de manera inmediata.

AGENDA

La sesión de esta tarde de la Comisión de Ética se realizará en la sala Francisco Bolognesi en la modalidad presencial y virtual, y bajo la presidencia de su titular, Elvis Vergara (AP).

En la agenda también figura la resolución de calificación en el Expediente 225-2025-2026/CEP-CR, en la denuncia contra los congresistas Ruth Luque Ibarra, Jaime Quito Sarmiento y Wilson Quispe Mamani.

Igualmente, la resolución de rechazo de plano en el expediente de la denuncia contra la congresista Patricia Chirinos; y la resolución de rechazo de plano en el expediente de la denuncia contra la legisladora Norma Yarrow.

