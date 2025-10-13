En una nueva acción del Gobierno frente a la criminalidad, el presidente de la República, José Jerí, lideró la madrugada de este lunes el operativo “Ciclón”, una intervención simultánea ejecutada en los penales Miguel Castro Castro (Lima), Huaral, Picsi (Chiclayo) y Huamancaca (Huancayo).

Desde el penal Castro Castro, el jefe de Estado supervisó el despliegue de más de 300 agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), entre personal de seguridad y miembros del Grupo de Operaciones Especiales (GOES).

La operación tuvo como objetivo desarticular posibles redes delictivas que operan desde los establecimientos penitenciarios y reforzar el control interno en los recintos carcelarios.

Durante el ingreso a las celdas, los agentes realizaron una exhaustiva revisión de los ambientes, servicios higiénicos, caletas, ventanas y paredes.

Como resultado, se hallaron celulares, accesorios y drogas, los cuales serán puestos a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.

Esta intervención marca la segunda vez que el mandatario encabeza personalmente una acción de este tipo. El sábado pasado, Jerí participó en un operativo similar en el penal Ancón I, también enfocado en combatir las actividades ilícitas organizadas desde las cárceles del país.

El INPE informó que muchos de los objetos prohibidos incautados en los penales son ingresados por los visitantes de los internos.

Según datos de la institución, cerca de 600 personas han sido intervenidas en lo que va del año por intentar introducir celulares, accesorios y drogas a los establecimientos penitenciarios.