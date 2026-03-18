Durante un foro organizado por la Unión de Gremios y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el candidato presidencial Fernando Olivera presentó sus principales propuestas enfocadas en desarrollo productivo, empleo y lucha contra la corrupción.

En su intervención, advirtió sobre el contexto que atraviesa el país y señaló que “ vivimos horas de prueba para el Perú” , al referirse a los problemas de inseguridad y corrupción que afectan el crecimiento económico.

En esa línea, planteó la necesidad de impulsar el empleo mediante el fortalecimiento de actividades intensivas en mano de obra.

Asimismo, propuso defender la industria nacional y promover la industrialización de los recursos naturales, con el objetivo de generar valor agregado.

También planteó aplicar medidas frente a prácticas de competencia desleal en el comercio internacional y fomentar el desarrollo de sectores como el agro y la minería.

En el ámbito social, el candidato planteó incrementar el presupuesto en educación, garantizar conectividad digital y mejorar el acceso a servicios básicos. Además, señaló que se implementarán mecanismos para apoyar a las micro y pequeñas empresas, así como medidas orientadas a fortalecer la transparencia en la gestión pública.