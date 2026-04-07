Fernando Rospigliosi se pronunció en su cuenta de X luego de conocerse la sentencia emitida por la jueza provisional Norma Carbajal, que le impone 9 meses de prisión suspendida, además de una reparación civil de 200,000 soles y una multa de 62,400 soles.

“La jueza provisional Norma Carbajal me ha sentenciado a 9 meses de cárcel, 200,000 soles de reparación civil y 62,400 de multa, por defender a policías y militares de la injusta e ilegal persecución de la ex fiscal Delia Espinoza”, se lee en la publicación de Rospigliosi.

Luego se lee: “Por señalar que es pro terrorista, pro delincuencia y desquiciada. Espinoza fue sancionada por el Congreso y por la JNJ precisamente por las ilegalidades que cometió cuando era Fiscal. Tratan de SILENCIAR toda crítica a la mafia caviar que controla el sistema judicial. Esto confirma que hay que BARRER el sistema judicial. Con esta gente jamás podremos derrotar a la delincuencia”.

La jueza provisional Norma Carbajal me ha sentenciado a 9 meses de cárcel, 200,000 soles de reparación civil y 62,400 de multa, por defender a policías y militares de la injusta e ilegal persecución de la ex fiscal Delia Espinoza. Por señalar que es pro terrorista, pro… — Fernando Rospigliosi (@Frospigliosi) April 7, 2026

Condenan a Fernando Rospigliosi a 9 meses de prisión suspendida por difamación agravada contra Delia Espinoza

Una decisión emitida en la Corte Suprema determinó la responsabilidad de Fernando Rospigliosi en un proceso por difamación agravada en perjuicio de Delia Espinoza. El adelanto de fallo establece una pena de 9 meses de prisión suspendida, sujeta al cumplimiento de condiciones durante el periodo fijado.

La resolución fue dictada por el Juzgado Supremo Unipersonal y leída por la jueza Norma Carbajal Chávez. El tribunal consideró acreditado el delito contra el honor conforme al artículo 132 del Código Penal, en el marco del proceso desarrollado en la sede judicial suprema.

Entre las medidas impuestas, se establece que el sentenciado no podrá cambiar de domicilio sin autorización ni salir de la ciudad sin aviso previo. También deberá presentarse cada 60 días ante la oficina de control biométrico para informar sobre sus actividades, además de abstenerse de cometer nuevos delitos dolosos.

El fallo incluye el pago de una reparación civil de S/200 000 a favor de Espinoza, así como una sanción de 100 días multa en beneficio del Estado. Asimismo, se dispuso el pago de las costas procesales, en línea con lo establecido en el Código Procesal Penal.

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