El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, se pronunció sobre la conformación del Gabinete liderado por Denise Miralles y consideró que la decisión de mantener parte del equipo ministerial contribuye a la estabilidad administrativa.

También señaló que, tras los recientes cambios en el Ejecutivo, resulta clave garantizar continuidad en la gestión pública.

Rospigliosi destacó que el mandatario José María Balcázar haya optado por conservar a varios ministros que integraron el equipo anterior.

“El hecho de conservar varios ministros, por lo menos, da cierta continuidad y en otros casos, los viceministros han asumido, con el caso de Economía, por ejemplo, el viceministro asume la cartera de Economía. Entonces, eso permite cierta continuidad”, declaró para RPP.

El legislador también informó que sostuvo una conversación con la presidenta del Consejo de Ministros, en la que abordaron las prioridades actuales del Ejecutivo.

En esa línea, subrayó la necesidad de evitar modificaciones abruptas dentro de los ministerios.

“Conversamos. Bueno, básicamente, ellos están enfocados en la atención a los desastres naturales en este momento y también en la organización del gobierno. (...) (Hay que) evitar cambios demasiado bruscos, que no vaya a entrar un ministro y cambia toda la plana del ministerio, y entonces a empezar de cero” , aseveró.