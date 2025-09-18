El congresista de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi, se pronunció luego de que la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentara ante la Corte Suprema un pedido para que su agrupación política sea declarada ilegal y se cancele su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas.
Durante su pronunciamiento, Rospigliosi calificó la medida como un “nuevo atropello” contra su bancada.
Rospigliosi criticó a la fiscal de la Nación y la acusó de sostener una “política pro delincuencia y pro terrorista”.
También denunció que el Ministerio Público persigue a militares y policías que combatieron al terrorismo en los años ochenta mediante fiscalías especializadas en derechos humanos, mientras que (según él) se otorgan beneficios a delincuentes peligrosos.
“Nos ataca porque Fuerza Popular defiende con firmeza a las fuerzas del orden”, manifestó Rospigliosi en declaraciones a la prensa.
