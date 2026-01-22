La bancada de Honor y Democracia solicitó al presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, que se convoque a un Pleno extraordinario para abordar las mociones de censura contra José Jerí.

En el oficio, señalaron que el mandatario interino tiene investigaciones fiscales abiertas por presuntos delitos como enriquecimiento ilícito y sobornos en la Comisión de Presupuesto del Congreso.

Además, los legisladores mencionaron reuniones con el empresario chino Zhihua Yang y otras “conductas sospechosas”, las cuales consideran que reflejan una “crisis de idoneidad”.

Fernando Rospigliosi cuestionó la solicitud de sus colegas, aclarando que durante el receso parlamentario “el único que puede convocar a un pleno en el receso parlamentario es el presidente de la República, o 78 congresistas”, según escribió a través de X.

Como algunas personas, incluso algunos congresistas que no conocen el reglamento, están exigiéndome a mí y la Mesa Directiva que convoque a un pleno, aclaro nuevamente que el único que puede convocar a un pleno en el receso parlamentario es el presidente de la República, o 78… — Fernando Rospigliosi (@Frospigliosi) January 22, 2026