La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, tendrá la responsabilidad de decidir a qué despacho será asignada Patricia Benavides tras su reincorporación como fiscal suprema.

El vocero institucional del Ministerio Público, Víctor Cubas, precisó en Canal N que la designación es atribución exclusiva de Espinoza y que se evaluará el cuadro general de las siete fiscalías supremas para definir un lugar “dentro de un contexto de menor conflicto de intereses”.

Cubas informó que la Junta de Fiscales Supremos acordó de manera unánime el regreso de Benavides en una sesión extraordinaria.

La discusión se centró en qué funciones asumiría, descartando que su reincorporación fuera el punto en debate. La reunión incluyó un “debate prolongado” y una “amplia exposición” de los trámites realizados.

Durante la sesión, Espinoza propuso que Benavides sea representante del Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones, argumentando que tiene investigaciones pendientes que podrían generar conflictos de intereses en otras áreas. Sin embargo, la iniciativa no prosperó al recibir solo su voto a favor, quedando descartada esta posibilidad.

Respecto a versiones sobre su eventual asignación en el despacho de Tomás Gálvez, Cubas aclaró que “eso es una suposición” y que la decisión final se tomará tras un análisis para evitar riesgos institucionales. También mencionó que hay fiscalías supremas provisionales como opciones, aunque algunas manejan casos en los que Benavides está comprendida, lo que limitaría su designación allí.