Una investigación preliminar fue abierta por la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro para determinar si existieron irregularidades en la adjudicación de un proyecto de ampliación de infraestructura penitenciaria en Arequipa. El caso comprende un contrato superior a los S/ 192 millones.

La medida fue dispuesta por el fiscal provincial Christian Santamaría Zavala, del Segundo Despacho, tras detectarse posibles inconsistencias en el procedimiento de contratación llevado a cabo por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Según informó el Ministerio Público, las diligencias se desarrollan contra quienes resulten responsables por la presunta comisión del delito de negociación incompatible. La indagación busca establecer si el proceso de adjudicación se realizó conforme a la normativa correspondiente.

Como parte de las acciones iniciales, la fiscalía solicitó la documentación vinculada al proyecto, incluyendo expedientes técnicos, informes de sustento, modalidad de contratación y criterios de evaluación.

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