La fiscal provincial anticorrupción Diana Paico solicitó siete años de pena privativa de la libertad para Juan José Santiváñez, a quien atribuye la presunta comisión del delito de colusión simple con agravante.

Cabe mencionar que la acusación está relacionada con la contratación de Anatoly Bedriñana Córdova como consultor FAG en 2024.

Según la investigación, los hechos se remontan al 16 de abril de 2024, cuando Santiváñez era jefe del Gabinete de Asesores de la Alta Dirección del Ministerio del Interior. La Fiscalía sostiene que habría coordinado de manera irregular la incorporación de Bedriñana y gestionado su currículum para continuar con el proceso de contratación.

Además de la pena de prisión, el Ministerio Público solicitó 23 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y la pérdida de títulos honoríficos. El requerimiento también alcanza a otros exfuncionarios vinculados al caso.

Para Anatoly Bedriñana Córdova, la Fiscalía pidió cinco años de prisión efectiva y 15 años de inhabilitación, mientras que para el exviceministro Julio Díaz Zulueta solicitó cuatro años de prisión y 10 años de inhabilitación.