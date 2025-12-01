El Ministerio Público pidió al Poder Judicial imponer 18 meses de prisión preventiva contra Óscar Acuña, hermano del líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, en el marco de la investigación preparatoria por el denominado caso ‘Frigoinca’.

Dicho requerimiento fue presentado el pasado 25 de noviembre por la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios – Noveno Despacho Transitorio, encargada de la investigación preparatoria contra Óscar Acuña y otros por los presuntos delitos de organización criminal y cohecho pasivo impropio en agravio del Estado.

La instancia fiscal también solicitó al Poder Judicial dictar 18 meses de prisión preventiva contra Aníbal Morillo y Milton Broca, ambos incluidos en esta investigación preparatoria.

El Trigésimo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios y Crimen Organizado de Lima recibió el requerimiento fiscal de prisión preventiva y programó audiencias virtuales para los días 27 y 28 de noviembre, así como el 1 y 3 de diciembre, a fin de evaluar el pedido con la participación de las partes procesales involucradas.

Tras la orden de detención preliminar por siete días emitida el 14 de noviembre, Óscar Acuña y Milton Broca permanecen actualmente como “no ubicados” por la justicia.

Mientras el juzgado evalúa su situación legal en este proceso penal, Aníbal Morillo continúa detenido en la carceleta del Poder Judicial, ubicada en La Victoria.

De acuerdo con el Ministerio Público, habría existido una presunta organización criminal dedicada a manipular los procesos de selección y adjudicación para beneficiar a empresas proveedoras de alimentos, como ‘Frigoinca’, con el objetivo de colocar sus conservas en el entonces Programa de Alimentación Escolar Qali Warma en regiones del país, entre ellas La Libertad.