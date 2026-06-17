En una audiencia de juicio oral realizada este miércoles, la Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo sustentó el pedido de cadena perpetua contra Víctor Polay Campos.

El exdirigente del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) afronta un proceso por la presunta comisión de terrorismo agravado y homicidio calificado.

La solicitud fiscal forma parte del caso denominado ‘Las Gardenias’, investigación que aborda presuntos crímenes atribuidos a integrantes de la organización subversiva.

Según la acusación, dirigentes del MRTA habrían dispuesto la ejecución de asesinatos selectivos contra personas de la comunidad LGTBI en la región San Martín entre 1989 y 1992.

La Fiscalía sostiene que los ataques se habrían cometido como parte de un plan de “limpieza social” aprobado por la organización. Entre los hechos evaluados en el juicio figura la muerte de ocho personas dentro de la discoteca ‘Las Gardenias’, en Tarapoto, ocurrida en mayo de 1989.