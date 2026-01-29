La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso convocó a los ministros del Interior, Vicente Tiburcio, y de Energía y Minas, Luis Enrique Bravo, para que rindan cuentas sobre presuntos vínculos entre el presidente de la República, José Jerí, y el empresario Zhihua Yang.

Las citaciones están programadas para el lunes 2 de febrero de 2026 a las 14:00 horas, en la Sala Francisco Bolognesi del Palacio Legislativo.

De acuerdo con el documento remitido al Ministerio del Interior, la comisión busca aclarar la realización de reuniones no oficiales en las que habría participado el presidente junto al empresario, quien estaría relacionado con contratos con el Estado peruano.

En el caso del Ministerio de Energía y Minas, se solicitó información sobre la situación de la concesión definitiva del proyecto Central Hidroeléctrica Pachachaca II, otorgada a la empresa Hidroeléctrica América S.A.C., vinculada a Zhihua Yang.