William Ericson Salvador Orrego Jaime, militante del partido Somos Perú, fue nombrado asesor II de la Dirección Ejecutiva del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

Un dato no menor es que William Orrego fue denunciado, en diciembre del año pasado, en su calidad de funcionario de la Gerencia Regional de Educación (GRED), pues para el Jurado Electoral Especial (JEE) de Chiclayo infringió el principio de neutralidad e hizo uso de recursos públicos con fines electorales.

Según la denuncia, utilizó recursos del Estado para viajar a Lima y hacer actividades ajenas a sus funciones, como visitar el local de Somos Perú y participar en actos proselitistas.

Incluso, fue fotografiado con la presidenta del partido, Patricia Li, y la imagen fue difundida en redes sociales.

William Orrego Jaime postuló en las Elecciones Regionales y Municipales de 2022 para ser consejero en Lambayeque, pero no tuvo éxito. Sin embargo, el gobernador Jorge Pérez, que fue electo con el partido Somos Perú, le dio un puesto en su gestión.

TE PUEDE INTERESAR