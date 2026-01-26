A pesar del cambio de gobierno, funcionarios cercanos al entorno de Dina Boluarte continúan durante esta gestión del presidente José Jerí. Esto ha generado cuestionamientos, pues se prometió limpiar la gestión anterior; sin embargo, no se ha cumplido al 100 %.

Según Cuarto Poder, se trata de Carmen Giordano Velázquez y Enrique Ernesto Vílchez Vílchez, quienes se mantienen como representantes políticos de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) en INDECOPI y SERVIR, respectivamente.

En el caso de Carmen Giordano , su cercanía con Dina Boluarte se remonta al 2019. Su nombre figura en la carpeta fiscal del denominado “caso Rolex”, donde es mencionada como testigo clave de la presunta entrega del costoso reloj del gobernador Wilfredo Oscorima a la entonces presidenta. La funcionaria no solo acompañó a Boluarte al Vaticano, también fue quien organizó la última fiesta de cumpleaños.

A pesar de esta cercanía, Jerí la mantiene en el cargo de Miembro del Consejo Directivo en representación de la PCM en Indecopi. La entidad, mediante un comunicado, afirmó que el consejo directivo está conformado por cinco miembros que son nombrados por la PCM; es decir, no llegó por concurso público o casualidad.

Otro caso es el de Enrique Vílchez Vílchez , que ocupó el cargo de secretario del Palacio de Gobierno en la gestión de Boluarte. A pesar de su cercanía con la expresidenta y su hermano Nicanor Boluarte, se convirtió en miembro del Consejo Directivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir).

Vílchez no solo asumía trabajos administrativos, sino que también acompañó a la entonces presidenta a Nueva York, China y el Vaticano. Además, firmó la resolución que clasificó como secreto el plan de seguridad de Dina Boluarte por el caso “Cofre”. Tras este último hecho, es investigado por la Fiscalía por encubrir la fuga de Vladimir Cerrón.

OTROS CASOS

Otros nombres también generan observaciones. David Hernández fue jefe de ATU (Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao) en la gestión de Boluarte, pero al ser vacada fue retirado y tres meses después le devolvieron el cargo.

En el caso de Iván Paredes Yataco, se mantuvo en el cargo de jefe del INPE por varios meses en este mandato de José Jerí, a pesar de varias polémicas. Recién esta semana presentó su carta de reuncia.

Al respecto, el analista político Iván García sostuvo que este escenario evidencia que no existe “una voluntad por limpiar, fumigar, enderezar la gestión pública con criterios de integridad”.