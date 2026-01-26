El empresario chino Zhihua Yang, vinculado por una relación “amical” con el presidente de la República José Jerí, fue objeto de una investigación preliminar por presunta minería ilegal, según una carpeta fiscal abierta en la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental.

Zhihua Yang, a quien se le ha visto en reiteradas ocasiones muy cercano a José Jerí en un chifa y en el mismo Palacio, pagó un monto de más de 2 mil 200 soles para que el caso quede archivado. Sin embargo, quedó registrado en la carpeta fiscal 157-2022, revelado por Cuarto Poder.

De acuerdo al documento, el caso se inició por la presunta comisión del delito de contaminación ambiental, en su modalidad de minería ilegal, tras una intervención realizada el 26 de agosto de 2022 en el sector Laguna La Pastora, caserío Cuadratura, distrito y provincia de Hualgayoc, en la región de Cajamarca.

Ese día, las autoridades intervinieron dos volquetes que transportaban material mineral metálico, y al momento de solicitar los documentos, se verificó que estaban a nombre de la empresa American SAM SAC (representada por su gerente general Zhihua Yang), la cual no contaba con REINFO, ni otro certificado que acredite la legalidad de la extracción.

Tras el hecho, se abrió una investigación por el presunto delito de contaminación. No obstante, días después el caso quedó cerrado, luego de que el empresario chino pagara una indemnización y se acogiera al principio de autoridad.

Actualmente, American SAM SAC se mantiene operativa, pero tiene REINFO suspendido y obtuvo dos contratos con el Estado.

Esta situación ha despertado cuestionamientos en el personaje de Zhihuan Yang, quien se ha reunido con José Jerí no solo en su chifa, sino que también registró visitas en el Palacio.